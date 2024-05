Fire TV TCL 32" a soli 169 euro: strepitoso AFFARE su amazon

La Fire TV TCL da 32 pollici è uno dei grandi affari del giorno su Amazon: oggi puoi acquistarla infatti a soli 169 euro, con spedizione Prime inclusa, permettendoti di portare a casa una TV completa, con Fire TV ed Alexa integrata e tutto quello che serve per il tuo intrattenimento.

Fire TV TCL 32″: le caratteristiche

TCL 32SF540 è un TV da 32 pollici che promette un’esperienza visiva straordinaria grazie alla sua risoluzione Full HD mentre, con la Fire TV integrata, ti dà subito accesso a migliaia di app e canali, tra cui Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Raiplay, NOW e molti altri.

Ottime notizie anche per quanto riguarda l’audio grazie alla tecnologia Dolby e a DTS Virtual: X e DTS-HD con cui godere di un sonoro surround puro, profondo e d’impatto. Degno di nota è anche il controllo vocale tramite il telecomando con Alexa: puoi cambiare canale, regolare il volume, aprire le app e controllare i dispositivi della tua smart home, se ne possiedi qualcuno.

Infine, potrai godere di funzionalità come Miracast e AirPlay 2 che ti daranno modo di trasmettere i contenuti dai tuoi dispositivi Android, iOS o Mac direttamente sul tuo TV. Tutto questo a soli 169 euro in sconto su Amazon: da non perdere.