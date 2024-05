Smart TV Samsung da 55": l'ECCELLENA in MEGA sconto del 44%

Oggi, Amazon offre un’occasione imperdibile per portare a casa l’innovativa Samsung Crystal UHD 4K da 55″ con uno sconto incredibile del 44%. Questo televisore non è solo un dispositivo tecnologico avanzato, ma una vera e propria esperienza sensoriale che trasformerà ogni tuo momento di visione.

Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo stracciato di soli 449,00 euro, anziché 799,00 euro.

Smart TV Samsung da 55″: impossibile non volerla a questo prezzo ridicolo

Il Processore Crystal 4K è il cervello che rende possibile questa magia visiva, garantendo una risoluzione in 4K di altissima qualità. Grazie alla tecnologia Dynamic Crystal Color, ogni colore appare più puro e brillante, rendendo le immagini quasi palpabili. Le sfumature sono riprodotte con una fedeltà sorprendente, permettendoti di godere di ogni dettaglio con una chiarezza senza pari.

Il design elegante e ultrasottile AirSlim rende questo televisore un pezzo di arredamento raffinato che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. L’estetica minimalista e moderna è ideale per chi cerca un tocco di classe in più nel proprio salotto.

Le immagini vengono ulteriormente migliorate grazie alla tecnologia HDR, che permette di vedere chiaramente sia le scene più buie che quelle più luminose. Il Contrast Enhancer aumenta la profondità e la vividezza dei colori, mentre il Motion Xcelerator offre un’esperienza di gioco senza precedenti, con immagini fluide e prive di sbavature.

La qualità audio del Samsung Crystal UHD 4K è altrettanto straordinaria. La tecnologia OTS Lite offre un audio surround 3D che si sincronizza perfettamente con l’azione sullo schermo, creando un ambiente sonoro coinvolgente. La funzione Q-Symphony permette di integrare la soundbar (non inclusa) con gli altoparlanti del televisore, per un suono armonico e ricco. Grazie a Adaptive Sound, il suono viene calibrato automaticamente in base ai contenuti che stai guardando, garantendo sempre la migliore esperienza audio possibile.

Il Gaming Hub invece, semplifica l’accesso ai tuoi giochi preferiti, mentre lo Smart Hub centralizza tutti i tuoi contenuti in un unico luogo, rendendo facile e veloce trovare ciò che desideri guardare. Inoltre, con SmartThings, puoi gestire tutti i dispositivi intelligenti della tua casa direttamente dalla TV, rendendo la tua vita ancora più comoda e connessa.

Sfrutta al massimo questa offerta speciale e porta a casa il Samsung Crystal UHD 4K da 55″, al prezzo speciale di soli 449,00 euro. Questo televisore rappresenta il futuro dell’intrattenimento domestico, combinando qualità visiva eccezionale, audio immersivo e un design sofisticato in un unico pacchetto. Ma affrettati, questa offerta non durerà ancora a lungo.