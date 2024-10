Fire TV Stick a -40%: irrinunciabile a questo prezzo stracciato

Lo sconto del 40% disponibile oggi su Amazon taglia il prezzo del Fire TV Stick e lo porta al suo minimo storico. È il dongle HDMI che trasforma ogni televisore o monitor in una Smart TV pronta per lo streaming da piattaforme come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, TIMVISION, RaiPlay, Infinity, YouTube e altre ancora. A soli 26,99 euro (invece di 44,99 euro come da listino) è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Fire TV Stick a -40% è un must have: lo sconto

In dotazione c’è il telecomando con Alexa che permette di interagire attraverso comandi vocali, ad esempio per cercare i contenuti da guardare o le playlist musicali da ascoltare. Il supporto alla risoluzione Full HD e alla modalità HDR garantiscono un’esperienza priva di compromessi. La connettività è gestita attraverso il modulo Wi-Fi incluso. Dai un’occhiata alla pagina dedicata alla promozione per saperne di più a proposito di specifiche tecniche e funzionalità.

Non devi attivare coupon né inserire codici promozionali: lo sconto del 40% su Fire TV Stick è applicato in modo automatico e ti permette di acquistare il dispositivo al prezzo minimo storico di soli 26,99 euro. Non è mai stato così conveniente.

Di nuovo, si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro, meglio approfittarne subito prima che sia troppo tardi. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon. Se hai un abbonamento Prime attivo, pet te c’è anche la consegna gratuita assicurata entro domani. In caso contrario, inizia i 30 giorni di prova gratis, così potrai partecipare anche all’evento Festa delle Offerte Prime che andrà in scena la prossima settimana.