Monitor portatile 15.6" Full HD a 79,99€ con il coupon Amazon

Su Amazon oggi puoi acquistare questo ottimo monitor portatile da 15.6 pollici con risoluzione Full HD e doppi altoparlanti integrati, ideale come estensione o per giocare con le tue console preferite, ad un prezzo eccezionale di soli 79,99 euro invece di 109,99: lo sconto si attiva spuntando la casella del coupon che trovi in pagina.

Monitor portatile in offerta: ideale per lavoro e gaming

Questo monitor ti aiuterà a migliorare l’efficienza lavorativa o l’esperienza di gioco: puoi usarlo infatti come secondo schermo per laptop o desktop e offre tre modalità di visualizzazione: duplicata, estesa e secondo schermo, oppure sfruttarlo come display principale da collegare alla tua console.

Il pannello IPS Full HD ha una risoluzione da 1920×1080 pixel con tecnologia antiriflesso per darti la miglior resa in ogni condizione di luce. Puoi godere di un ampio angolo di visione di 178° e integra la funzione Ultra HDR per ridurre l’affaticamento visivo, con una particolare attenzione alla protezione degli occhi.

Facilissimo da usare grazie al sistema plug and play, non ha bisogno di driver o software aggiuntivi: ti basta collegarlo via USB-C o HDMI per iniziare subito a utilizzarlo ed è compatibile con diversi dispositivi, inclusi laptop, PC, Mac, PS4, PS5, Xbox e persino smartphone dotati di uscita USB-C.

Comodo da portare in giro grazie al design ultrasottile e leggero, comprende anche una copertura protettiva intelligente in materiale PU, che protegge lo schermo dai graffi e funge da supporto regolabile per un comodo angolo di visione.

Un’occasione da non perdere a basso costo: spunta il coupon sconto e acquistalo a soli 79,99 euro.