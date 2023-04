Aruba PROMO: Fibra senza vincoli da 17,69€

La nuova PROMO di Aruba ha un prezzo di partenza davvero molto interessante ed inoltre è priva di vincoli contrattuali. Questa offerta è per ora disponibile ONLINE senza costi di attivazione

Il prezzo richiesto ogni mese è pari a soli 17,69 euro mensili. Inoltre, troviamo anche la Stop&Go!

Aruba PROMO Fibra: SUPER PREZZO E 0 VINCOLI

Il nuovo provider italiano prevede internet a casa senza limiti fino a 2.5 Gigabit al secondo in download e 1 Gigabit al secondo in upload senza modem in comodato a soli 17,69 euro al mese. In alternativa, esiste il pacchetto All-in Promo che permette di avere il Modem incluso e le chiamate illimitate dal fisso verso tutti i numeri di rete mobile e fissa di qualsiasi operatore. Questa versione full optiona è disponibile a 19,89 euro mensili.

Oltre a tutto questo, grazie alla feature Stop&Go è possibile mettere in pausa il proprio abbonamento per 30 giorni consecutivi in un anno e quindi non pagare la fattura per quel periodo.

Inoltre, nella versione più economica senza il modem incluso è possibile aggiungere al canone mensile alcune opzioni come le chiamate nazionali senza limiti a 4 euro al mese, l’indirizzo IPv4 statico sempre a 4 euro mensili in più oppure estendere la velocità in upload e download fino a 1 Gigabit al secondo oppure 2.5 Gigabit al secondo.

Costi ed altro

Le due promozioni che abbiamo visto sinora sono attivabili in completa autonomia ONLINE senza alcun contributo iniziale solo entro il 13 Giugno 2023. Questo vale anche per le Aree Bianche.

Inoltre, non sono previsti vincoli contrattuali.

