Aspirapolvere zero fili 40min d'autonomia + accessori: prezzo SGONFIATO

Perché non pulire casa con semplicità e in una sola mossa? Con un aspirapolvere senza fili dalla tua parte puoi stare sicuro che non impazzisci ma anzi, hai tutto a porta di mano. Questo modello con accessori inclusi, poi, ti fa fare tanto altro rispetto a spazzare i soli pavimenti.

Dal momento che è disponibile su Amazon con uno sconto del 75%, perché non ne approfitti? Il prezzo di listino è crollato a soli 99€, fossi in te lo acquisterei al volo con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Aspirapolvere senza fili con tutto al posto giusto: quello che ti ci vuole

Hai davanti un modello verticale molto leggero e compatto. Grazie alle sue dimensioni e all’assenza di fili è perfetto per qualunque persona anche per chi ha qualche anno in più. Da riporre, una volta che hai finito di usarlo, è una fantasia quindi cosa ti frena?

Con un motore che esplode di potenza puoi succhiare via qualunque genere di sporco in una passata. È vero che hai a disposizione più forze di aspirazione ma anche al minimo, sa fare il suo lavoro. Capelli, polvere, briciole e peli di animali vengono racchiusi in questo comodo contenitore che svuoti con un solo click. Versatile e comodo per non sporcarsi le mani.

Come ti dicevo, in confezione hai anche gli accessori per poter fare la polvere, pulire la tappezzeria e raggiungere spazi angusti così da non dimenticare neanche un angolino.

Che dire, infine, se non che la batteria stupisce? Dopotutto 40 minuti di autonomia non sono pochi. Se controlli i modelli anche più blasonati scopri che spesso ne hanno persino di meno.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon dove acquisti il tuo aspirapolvere senza fili ad appena 99,99€ con lo sconto del 75% in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.