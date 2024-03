Assassinio sull'Orient Express: dove vedere il film in streaming dall'estero

Assassinio sull’Orient Express è uno dei film più apprezzati degli ultimi anni, anche grazie a un cast eccezionale che include Kenneth Branagh, anche regista del film, Johnny Depp, Daisy Ridley, Judi Dench, Penelope Cruz e Michelle Pfeiffer. Il film è basato sull’omonimo romanzo di Agatha Crhistie e raccolta una delle tante avventure di Hercule Poirot.

Per vedere in streaming Assassinio sull’Orient Express è sufficiente collegarsi a Disney+. Il film, infatti, è parte integrante del catalogo della piattaforma di streaming di Disney e può essere visto senza costi aggiuntivi rispetto al canone di abbonamento.

Per vedere Assassinio sull’Orient Express in streaming dall’estero, però, potrebbe non essere possibile accedere semplicemente a Disney+, per via di blocchi geografici e un catalogo di contenuti differente rispetto a quello della versione italiana della piattaforma. Il problema può essere facilmente risolto puntando su una VPN.

Basta utilizzare NordVPN, infatti, per collegarsi a un server italiano e "spostare" il proprio IP evitando i blocchi geografici all'accesso a siti e app. In questo modo, è possibile accedere alla versione italiana di Disney+ e, quindi, avviare lo streaming di Assassinio sull'Orient Express.

Come vedere Assassinio sull’Orient Express in streaming dall’estero: la procedura

La procedura da seguire per vedere Assassinio sull’Orient Express in streaming dall’estero è semplicissima:

bisogna attivare una VPN in modo da poter contare su una VPN illimitata sempre pronta all'uso

a questo punto è necessario scaricare l'app di VPN sul proprio dispositivo e attivare la connessione VPN selezionando un server italiano

completati questi passaggi intermedi, basta collegarsi a Disney+ per avviare lo streaming di Assassinio sull'Orient Express

