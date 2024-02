Assicurazione auto online seria e completa di tutte le garanzie a partire da 131 euro

Gli “utenti consapevoli” non esistono solo nel mondo degli smartphone, dove questa espressione è nata per poi estendersi anche ad altri settori. Ne è un esempio il tema relativo alle assicurazioni auto online, spesso e volentieri scartate dagli automobilisti con più anni sulle spalle in favore delle compagnie assicurative tradizionali.

In realtà quello che le assicurazioni online siano poco sicure è un falso mito che andrebbe cancellato una volta per tutte, a maggior ragione ora che siamo entrati nel 2024. A questo proposito ti segnaliamo Prima, il noto intermediario assicurativo online che offre una RC Auto seria e completa di tutte le garanzie a partire da 131 euro all’anno.

Assicurazione auto online a partire da 131 euro: le garanzie di Prima

La sottoscrizione del premio annuale RC Auto con Prima tutela persone e cose che subiscono danni in occasione di un incidente. Il massimale minimo garantito è di 6.450.000 di euro per le persone e 1.300.000 di euro per le cose (il minimo previsto dalla legge). Durante il calcolo del preventivo è possibile scegliere un massimale fino a 10.000.000 di euro per le persone e 5.000.000 di euro per le cose.

Inoltre, è possibile aggiungere altre coperture accessorie aggiuntive come l’assicurazione Assistenza stradale, la polizza Infortuni conducente, l’assicurazione Furto e incendio, e la polizza Tutela legale. L’assicurazione ha una validità di 12 mesi e si rinnova automaticamente di anno in anno a meno che non si voglia passare a un’altra assicurazione. In questo caso, non bisogna presentare alcuna richiesta di disdetta né pagare alcun extra.

Il calcolo di un preventivo RC Auto con Prima è gratuito. La procedura richiede pochi minuti del tuo tempo libero, al termine della quale si ottiene l’importo per assicurare il proprio veicolo a un prezzo ultra-concorrenziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.