Assicurazione odontoiatrica per bambini e adulti completa con UniSalute Dentista

Le persone che in passato hanno avuto una brutta esperienza con il proprio dentista, in relazione a una spesa imprevista, hanno la possibilità di affrontare con più serenità le prossime spese stipulando una polizza odontoiatrica per bambini e adulti. In Italia una delle migliori soluzioni è offerta da UniSalute, con il suo prodotto UniSalute Dentista, che copre fino a 2.000 euro in caso di cure impreviste.

Tramite questa pagina del sito ufficiale, UniSalute permette inoltre di fare subito un preventivo per conoscere l’importo richiesto per la rata annuale dell’assicurazione.

Cosa copre l’assicurazione dentistica di UniSalute

La polizza assicurativa UniSalute Dentista offre coperture personalizzate in base all’età. Per gli adulti (tutte le persone comprese tra 18 e 65 anni), l’assicurazione include l’igiene orale e la visita di controllo una volta all’anno, fino a 1.500 euro a persona per interventi chirurgigi odontoiatrici extraricovero (tra cui cisti radicolari e follicolari, osteiti mascellari, ecc.), fino a 2.000 euro a persona per cure odontoiatriche a seguito di incidente stradale, tariffe agevolate presso i dentisti convenzionati, più prenotazioni e pareri medici.

Dai 4 ai 17 anni include la visita odontoiatrica e fluorazione una volta all’anno, fino 500 euro a persona per cure dentarie in seguito a un infortunio, sconti presso le strutture odontoiatrice convenzionate e servizi di consulenza telefonica.

In caso di infortunio, il piano sanitario parte immediatamente, altrimenti è valido dal 15° giorno successivo all’acquisto. Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, quest’ultime possono essere usufruirte presso il Servizio Sanitario Nazionale e le strutture convenzionate con UniSalute.

Il preventivo di UniSalute è gratuito e senza impegno. Se si accetta l’importo riportato nel modulo finale, a conclusione della richiesta, è possibile completare online l’acquisto.