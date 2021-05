ASUS, 27 pollici d'alta fascia a prezzo d'occasione

Per i gamer più esigenti, ma non solo: quando il display è la propria interfaccia con il mondo per molte ore al giorno, saper di poter contare su specifiche di alto livello significa cambiare la propria esperienza e vivere in modo più “fluido” tutto quel che si sperimenta sui pixel di fronte a sé. Ecco perché lo sconto disponibile in questi giorni su Amazon per il monitor ASUS VG27AQL1A è un vero e proprio richiamo per quanti stanno cercando un nuovo display a cui affidarsi: il prezzo scende da 469 euro a 369,99 euro, un taglio del 21% che porta l’investimento di gran lunga ai livelli più bassi di sempre.

Qualità top, prezzo super

Il monitor in oggetto non è certo un modello tradizionale: 27 pollici WQHD (2560×1440), frequenza da 170 Hz e Adaptive Sync con scheda grafica Nvidia GeForce. “La tecnologia ELMB SYNC (ASUS Extreme Low Motion Blur Sync)“, spiega ASUS, “consente di utilizzare ELMB insieme al G-SYNC compatible, eliminando immagini fantasma e crepe per grafiche da gioco nitide ad alta velocità“.

Con un ritardo di 1 solo millisecondo, il dispositivo si posiziona a livello top-di-gamma pur con un prezzo di fascia inferiore. L’occasione dura però soltanto 5 giorni ancora a partire da oggi.