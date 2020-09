Asus Chromebook C423: 50€ di sconto solo per oggi

I Chromebook sono un’ottima soluzione per chi vuole lavorare in mobilità: sono economici, veloci ed equipaggiati con Chrome OS, un sistema operativo desktop minimale di Google. Un’alternativa a basso costo dei più tradizionali portatili Windows e dei più costosi Mac, rivolti a chi non si accontenta di un tablet ma preferisce un’esperienza desktop vera e propria.

Chromebook Asus in offerta su Amazon

L’Asus Chromebook C423 è un laptop decisamente essenziale, ma in grado di offrire tutto l’occorrente per il lavoro e lo studio. È dotato di un processore Intel Pentium N4200 quad-core e 4GB di memoria RAM DDR4 espandibile fino ad un massimo di 8GB. La memoria interna invece si ferma a 64GB eMMC, ma grazie all’ingresso USB Type-C non avrete problemi a collegare un hard disk esterno.

A causa della pandemia ancora in corso inoltre, lo smart working è ormai parte integrante del lavoro d’ufficio e dello studio. Per questo il Chromebook di Asus è dotato di un ottimo display Full HD ruotabile a 180 gradi. Presente anche una webcam a 720p per chiamate e videoconferenze che ormai sono all’ordine del giorno.

Si tratta in sostanza di un computer portatile senza grosse pretese, ma che grazie a peso e dimensioni estremamente contenute, è un ottimo compagno di viaggio per chi studia e lavora in mobilità. Amazon lo propone oggi con uno sconto di 50 euro, portando il prezzo a soli 349 euro.