ASUS Chromebook leggero, veloce, pratico: tuo con un super sconto

I Chromebook sono dei laptop sempre più diffusi per la loro velocità, praticità e comodità d’uso. Ne approfittiamo dunque per segnalarti che l’ASUS CX1400CNA è tornato in offerta su Amazon al prezzo interessantissimo di 219,00€. Grazie ad uno sconto di oltre 45€, ti porti a casa questo portatile ad un costo praticamente ridicolo.

Venduto e spedito direttamente da Amazon, se sei un abbonato Prime potrai riceverlo già domani senza alcun costo aggiuntivo.

ASUS Chromebook: il laptop veloce, facile da portare in giro e adatto per la tua produttività

ASUS Chromebook CX1400CNA si contraddistingue per un design ultra portatile, leggero e compatto per permetterti di portarlo con facilità sempre con te. La cerniera piatta fino a 180° ti da la possibilità di soddisfare le tue esigenze quotidiane e professionali: il tutto supportato da rapidità e funzionalità offerte dal processore Intel Celeron N3350, a cui si affianca una scheda grafica integrata Intel HD Graphics 500 per alimentare il sistema operativo Chrome OS.

Sicura, veloce e sviluppata da Google, si tratta di una piattaforma presente su ogni Chromebook che li mantiene veloci nel tempo grazie agli aggiornamenti automatici regolari, antivirus integrato che protegge dai malware e l’archiviazione in cloud per non appesantirà l’hardware.

Il portatile non ti deluderà nemmeno dal punto di vista della connettività con porte USB Type-A, Type-C, WiFi 802.11ac dual-band e bluetooth. La batteria ti garantisce fino a 10 ore di autonomia: perfetta per l’utilizzo in giro.

Se sei dunque in cerca di un Chromebook versatile e funzionale, che disponga di un’interfaccia semplice e intuitiva per il lavoro, lo studio e anche il tempo libero, non puoi non approfittare dell’offerta su questo ASUS. A soli 219,00€ ti sarai fatto un bel regalo che ti sarà utile per l’uso di tutti i giorni.

