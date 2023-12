ASUS Chromebook Plus: SUPER sconto del 22% su Amazon

In cerca di un partner affidabile per la tua produttività quotidiana? L’ASUS Chromebook Plus CX3402 è la risposta, e oggi è disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 22%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 349,00 euro, anziché 449,00 euro.

ASUS Chromebook Plus: le scorte a disposizione sono limitate

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è il suo straordinario display da 14 pollici, che ti offre un’esperienza visiva coinvolgente grazie alla risoluzione FHD. Immagini chiare e dettagliate si fondono con uno chassis solido, massimizzando l’area dello schermo per una produttività mirata. Con questo display, ogni attività diventa un’esperienza immersiva.

La portabilità è un altro tratto distintivo del Chromebook CX3402, con un chassis leggero da 1,44 kg e uno spessore di 1,87 cm. Questo laptop è progettato per adattarsi al tuo stile di vita in movimento, garantendo che tu possa portarlo ovunque ti porti la giornata. La potenza è affidata al processore Intel Core i3 di 12a generazione e ai 8 GB di memoria, che garantiscono prestazioni eccellenti per tutte le tue app preferite.

La sicurezza è una priorità, e l’ASUS Chromebook Plus CX3402 lo dimostra con aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata. Resta sempre al sicuro, protetto e aggiornato mentre navighi nel vasto mondo digitale.

Acquistando questo Chromebook, ottieni un anno di Google One gratuito. Basta registrarsi su Google One e godere di 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i tuoi file e le tue foto, senza costi aggiuntivi per un intero anno. Un’opportunità imperdibile per espandere la tua capacità di archiviazione e avere sempre i tuoi dati a portata di mano.

Non perdere altro tempo. Approfitta dell’offerta del 22% su Amazon e rendi l’ASUS Chromebook Plus CX3402 il tuo compagno ideale per una produttività senza compromessi. Fallo subito tuo al prezzo speciale di soli 349,00 euro, prima che sia troppo tardi.

