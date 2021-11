Il Chromebook di ASUS a soli 179€ per il Black Friday

Quanto costa un Chromebook? Meno di quel che pensi, soprattutto se scegli di approfittare della promozione che rende questo modello di ASUS acquistabile al prezzo di soli 179 euro, grazie all'offerta di Amazon che anticipa il Black Friday. La consegna è immediata con spedizione gratuita: se lo compri ora, domani sarà a casa tua.

ASUS Chromebook C204MA: l'affare è su Amazon

Basato sul sistema operativo Chrome OS di Google, garantisce la piena compatibilità con le applicazioni Android distribuite attraverso la piattaforma ufficiale Play Store. Le caratteristiche del piccolo laptop lo rendono adatto a navigazione, comunicazione da remoto e didattica: display da 11,6 pollici con superficie antiriflesso e risoluzione HD (‎1366×768 pixel), processore Intel Celeron N4020 con GPU Intel UHD Graphics 600 integrata, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB, tastiera e touchpad con design ergonomico, webcam con microfono, altoparlanti, WiFi, Bluetooth, porta USB-C e grande autonomia. Se hai bisogno di altri dettagli, li trovi tutti nella descrizione completa.

In questo momento, ASUS Chromebook C204MA è disponibile con una spesa di soli 179 euro invece di 289 euro come da listino, approfittando dello sconto Amazon (-38%, -110 euro) messo in campo quasi alla vigilia del Black Friday. Non sappiamo per quanto durerà l'offerta: meglio approfittarne prima che le unità vadano esaurite.