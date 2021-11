Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC: che PREZZACCIO su Amazon

Mettendoti al polso il nuovo Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC non solo potrai contare su un valido alleato nel monitoraggio di salute e attività fisica, ma anche su un dispositivo utile per pagare gli acquisti in modalità contactless senza tirare fuori portafogli né carte: è tra le migliori offerte di oggi su Amazon grazie allo sconto del 26% sul prezzo di listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita in un giorno per celebrare il Black Friday. Un'occasione perfetta anche per portarsi avanti con i regali di Natale.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC: prezzo bomba su Amazon

La scocca è impermeabile, integra un sensore per la misurazione del battito cardiaco, si occupa di valutare la qualità del sonno e mostra ogni informazione (incluse le notifiche provenienti dallo smarpthone) su un display AMOLED da 1,56 pollici a colori e in alta risoluzione. La batteria da 125 mAh garantisce un'autonomia elevata, è presente l'integrazione con l'assistente Alexa a cui impartire comandi vocali e la comunicazione avviene tramite Bluetooth. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

In dotazione il caricatore con attacco magnetico. Pienamente compatibile con Android e iOS, capace di tracciare 30 modalità di allenamento, il nuovo Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC oggi può essere tuo al prezzo finale di 40,84 euro invece di 54,99 euro come da listino, in occasione dei giorni che anticipano il Black Friday: approfittane prima del sold out.