Mini PC: l'occasione Amazon che anticipa il Black Friday

Senza perdere tempo con troppi giri di parole: MinisForum JB95 è acquistabile in questo momento su Amazon con sconto di ben 68 euro sul prezzo di listino per anticipare il Black Friday. Si tratta di un Mini PC adatto alle operazioni della produttività quotidiana, alla navigazione, alla didattica e all'intrattenimento.

MinisForum JB95: Mini PC a -68€ per il Black Friday

Queste le principali specifiche tecniche: processore quad core Intel Pentium Silver N5095, 8 GB di RAM DDR4, SSD M.2 2280 da 256 GB (espandibile con unità SATA), due porte USB 3.1, altre due 3.0 e una Type-C (anche per uscita video 4K@60Hz), slot HDMI e DisplayPort con supporto alla stessa risoluzione (per configurazioni a più monitor), Ethernet, jack audio, WiFi dual band e Bluetooth. Il tutto racchiuso in un case dalle dimensioni compatte. Ogni altro dettaglio nella descrizione completa.

Il sistema operativo preinstallato su MinisForum JB95 è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. In questo momento hai la possibilità di acquistarlo al prezzo di soli 271,99 euro invece di 339,99 euro come da listino, approfittando dell'offerta Amazon che anticipa il Black Friday: le unità disponibili sono poche, gli interessati non perdano tempo.