DUE mesi di Champions League a 14,99€ grazie al Black Friday

Con il Black Friday puoi. Puoi, con appena 14,99 euro in tutto, avere in dotazione un dongle per smart TV, un comodo telecomando per controllarne i contenuti e due mesi di sport inclusi. Cosa significa due mesi di sport? Significa anzitutto Serie A e Champions League, in alta definizione e con la possibilità di vedere il tutto su due dispositivi in contemporanea.

Now TV, 2 mesi di sport a prezzo dimezzato

Con il Black Friday puoi ed è merito di Amazon e Now TV, dove con 14,99 euro in tutto puoi avere un assaggio di questo pacchetto:

la Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata, la Serie BKT 2021-24

la UEFA Champions League 2021-2024 con 121 partite su 137 a stagione

la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League 2021-2024, con tutte le partite visibili anche grazie a Diretta Gol

una selezione di partite di Premier League per la stagione 2021/2022, di Bundesliga per le stagioni 2021-2025 e della Ligue 1 per le stagioni 2021-2024

la Formula 1 fino alla fine della stagione 2022

la MotoGP fino alla fine della stagione 2021

il Tennis internazionale

lo spettacolo della NBA fino alla stagione 2022/23

Per due mesi puoi attingere al meglio dello sport di Sky, insomma, oltre ad avere in dotazione un dongle utile per accedere a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Spotify ed ogni altra app possa arricchire la tua esperienza televisiva. Lo sconto del 50% è quel che rende questo pacchetto ideale per sé o per un regalo di Natale ed è disponibile qui grazie alle offerte del Black Friday.