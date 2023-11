ASUS e il Gronchi rosa delle schede madri: EVANGENLION

Sbagliare è umano. È noto, un errore può capitare a tutti, ancor di più un refuso, come sa bene chi fa il nostro lavoro e trascorre le proprie giornate di fronte al monitor e alla tastiera. Oggigiorno, è spesso sufficiente un colpo di spugna e via, la correzione è servita. Quello commesso da ASUS sulla scheda madre ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition sembra però destinato a lasciare il segno, non potendo essere cancellato. Su uno dei dissipatori si legge, scritto a chiare lettere, EVANGENLION , con una N di troppo.

EVANGENLION, un refuso sulla scheda madre ASUS ROG

La testimonianza è nelle immagini visibili sulle pagine del sito ufficiale e nello screenshot allegato qui sotto. Su altre componenti, invece, risulta scritto correttamente: EVANGELION . Il prodotto, commercializzato dal brand Republic of Gamers specializzato in periferiche e dispositivi per gli appassionati di gaming, fa parte di una linea ispirata al celebre anime giapponese di Hideaki Anno.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, la scheda madre ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition integra il socket LGA 1700 compatibile con i processori Intel Core di dodicesima e di tredicesima generazione, Pentium Gold e Celeron, una soluzione avanzata per l’alimentazione e la dissipazione, il supporto alle memorie PCIe 5.0 M.2, connettività Thunderbolt 4 USB-C, HDMI 2.1, Wi-Fi 6E e un sistema RGB personalizzabile per l’illuminazione. In dotazione il software necessario a ottenerne il meglio in termini di prestazioni, grazie anche alle potenzialità dell’intelligenza artificiale, come si legge nella descrizione.

Soluzioni di software intelligente aiutano a garantire che il suo sistema funzioni al meglio. Gli ultimi miglioramenti di ASUS basati sull’IA abbracciano i quattro pilastri delle prestazioni: overclocking, raffreddamento, networking e audio integrato, rendendo le modifiche avanzate e l’ottimizzazione accessibili sia alle nuove reclute sia ai veterani del fai-da-te su PC.

Non fatichiamo a immaginare che possa diventare un pezzo da collezione, una sorta di Gronchi rosa delle schede madri. Per chi vuole assicurarsene una unità, nel momento in cui è scritto e pubblicato questo articolo si trova in sconto su Amazon.

