ASUS ExpertBook B9 OLED disponibile in Italia

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo ExpertBook B9 OLED. Si tratta di notebook per gli utenti business con interessanti caratteristiche in termini di design, prestazioni e sicurezza. Non manca ovviamente il tasto Copilot che consente di attivare l’assistente IA di Microsoft (quando sarà disponibile nel nostro paese).

ASUS ExpertBook B9 OLED: specifiche e prezzo

ExpertBook B9 OLED ha un telaio in lega di magnesio e litio, due materiali che offrono resistenza e leggerezza alla stesso tempo. Il notebook ha infatti ricevuto la certificazione MIL-STD-810H e pesa solo 990 grammi. Lo schermo OLED da 14 pollici ha una risoluzione 3K (2880×1800 pixel).

La dotazione hardware comprende inoltre i processori Intel Core Serie 1 fino al Core i7 150U (10 core con frequenza massima di 5,4 GHz), fino a 64 GB di RAM LPDDR5x a 7.500 MHz, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB, webcam full HD con sensore IR, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), uscita HDMI 2.1, jack audio, porta da micro HDMI a RJ45, tastiera retroilluminata, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e NFC, lettore di impronte digitali e batteria da 63 Wh con autonomia fino a 11 ore.

Come detto, Copilot non è ancora disponibile in Italia, ma gli utenti possono usare altre funzionalità IA, come quelle che cancellano i rumori di fondo, migliorano la qualità video e mettono a fuoco il volto durante le videochiamate. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11. Il prezzo base del nuovo ASUS ExpertBook B9 OLED è 2.199 euro.