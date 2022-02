Asus Laptop E410: il portatile per professionisti e studenti a soli 280 euro

Se stai cercando un buon portatile a basso costo, la tua ricerca può fermarsi qui con l’Asus Laptop E410, un ultrabook decisamente interessante e dal rapporto qualità/prezzo incredibile. Si tratta di un dispositivo rivolto soprattutto ai professionisti e agli studenti che vogliono un buon compagno per la vita quotidiana che oggi scende al minimo storico su Amazon per soli 279 euro pagabili con Carta del Docente.

Computer portatile Asus Laptop E410: caratteristiche tecniche

La soluzione di Asus propone uno chassis decisamente compatto e leggero per un peso che si ferma a soli 1,3 chili. Offre un display NanoEdge antiriflesso con bordi ultrasottili e una diagonale da 14 pollici con risoluzione Full HD. Dal punto di vista strutturale si tratta di un computer piuttosto compatto, molto semplice da trasportare e avere sempre con sé per ogni esigenza. La tastiera offre un layout completo, rigorosamente in italiano e completo di tastierino numerico. Proprio quest’ultimo vanta una delle innovazioni più interessanti di Asus introdotte nel settore dei laptop. Questo, infatti, è integrato nel touchpad piuttosto che affiancato alla tastiera. Nella parte alta il touchpad possiede un piccolo switch che consente di passare dalla modalità mouse a quella di tastierino.

A spingere il tutto ci pensa un processore Intel Celeron N4020, un dual-core con una frequenza massima di 2,8GHz. La CPU è anche già presente nell’elenco di compatibilità Microsoft, consentendo di effettuare gratuitamente l’aggiornamento a Windows 11 non appena l’upgrade sarà disponibile. La connettività, seppur essenziale, è piuttosto ampia e mette a disposizione tutte le porte di cui si potrebbe avere bisogno. Sono presenti due tradizionali porte USB Type-A e una USB Type-C. Non manca un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor sia in mirroring che in estensione così da ottenere un’area di lavoro più ampia. Mette a disposizione perfino un pratico lettore di schede ideale per espandere lo spazio di archiviazione di 128GB. Completano la dotazione le connessioni wireless che comprendono sia il Wi-Fi che il Bluetooth.

Grazie ad uno sconto del 20%, l’Asus Laptop E410 nella variante bianca è disponibile su Amazon a soli 279 euro per un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino.

