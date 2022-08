ASUS ROG Zephyrus Duo 16 disponibile in Italia

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia del ROG Zephyrus Duo 16, un notebook di fascia alta con doppio schermo e processore AMD. Il prodotto è indicato soprattutto per il gaming, ma i componenti hardware possono essere sfruttati anche per la creazione di contenuti. Gli utenti possono acquistare il notebook sullo shop online di ASUS, negli ASUS Gold Store e su Amazon.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16: specifiche e prezzo

Il ROG Zephyrus Duo 16, presentato al CES 2022 di Las Vegas, possiede uno schermo principale Nebula Dual Spec da 16 pollici che può passare dalla risoluzione 4K (3840×2400 pixel, 120 Hz) a full HD (1920×1200 pixel, 240 Hz) e viceversa. Lo schermo secondario touch ScreenPad Plus da 14,1 pollici (3840×1100 pixel) può essere sollevato e fatto scorrere verso il display principale.

La configurazione disponibile in Italia prevede un processore AMD Ryzen 9 6900HX, 32 GB di RAM DDR5 a 4.800 MHz, due SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 da 2 TB in RAID 0 e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti con 16 GB di memoria GDDR6. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e Ethernet 2.5G. Sono inoltre presenti due porte USB Type-A, due porte USB Type-C, uscita HDMI 2.1, sei altoparlanti, card reader microSD, jack audio, webcam IR a 720p, tastiera retroilluminata e batteria da 90 Wh.

Il sistema operativo è Windows 11 Home. Come detto, il ROG Zephyrus Duo 16 è già disponibile per l’acquisto. Il prezzo non è tuttavia per tutte le tasche: 4.499,00 euro.

