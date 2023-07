Asus TUF Gaming: la versione 28" 4K UHD scontato di più di 100€

Le offerte di Amazon regalano sempre delle soddisfazioni e oggi c’è un’occasione per gli appassionati di videogiochi che non può essere ignorata. Quello che vi proponiamo oggi è un monitor dall’interessante rapporto qualità/prezzo, ovvero l’Asus TUF Gaming VG289Q, il cui prezzo di listino di 439 euro scende fino a 333,48 euro.

Asus TUF Gaming VG289Q: caratteristiche tecniche

Partendo dal pannello, questo offre una dimensione di 28 pollici con una risoluzione di 3840×2160 (UHD 4K). La tecnologia FreeSync Premium elimina i difetti visivi dello schermo e i frame rate irregolari per portare il vostro gameplay ad un altro livello. La grafica professionale per un gameplay da professionista, compatibile con lo standard di livello industriale HDR10 offre colori e luminosità ad un livello superiore rispetto ai monitor standard

TUF Gaming VG289Q supporta la tecnologia HDR attraverso una gamma di luminosità in grado di fornire una gamma di colori più ampia e un contrasto più elevato rispetto ai monitor tradizionali. I bianchi più brillanti e i neri più scuri fanno emergere dettagli come mai prima d’ora. Offre anche la gamma di colori DCI-P3 al 90% e alte prestazioni di contrasto. Ampie opzioni di connettività, tra cui porta DisplayPort 1.2, porte HDMI (v2.0)x2 e jack per cuffia, per un’ampia gamma di dispositivi multimediali.

Per offrire la migliore visione, TUF Gaming è compatibile con lo standard industriale HDR10 ad alta gamma dinamica per livelli di colore e luminosità che superano le capacità dei normali monitor. La tecnologia ASUS Shadow Boost schiarisce le aree scure del gioco senza sovraesporre le aree più luminose, migliorando la visione generale e rendendo più facile individuare i nemici nascosti nell’oscurità.

Si tratta di un monitor che fornisce un perfetto punto di partenza per chi vuole affacciarsi sul mondo competitivo dei videogiochi, senza spendere però cifre esorbitanti. È disponibile su Amazon ad un prezzo di 333,48 euro, con la possibilità di pagarlo a rate con Cofidis e con consegne rapide e gratuite grazie ad Amazon Prime.

