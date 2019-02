I nuovi ASUS VivoBook 14 e VivoBook 15 in Italia

Presentati all’inizio del mese scorso nella cornice del CES 2019, i nuovi ASUS VivoBook 14 (X420) e ASUS VivoBook 15 (S512) fanno oggi il loro debutto ufficiale in Italia. Vanno ad aggiungersi al catalogo laptop offerto nel nostro territorio dal produttore taiwanese, al fianco delle new entry della gamma ZenBook disponibili da qualche settimana.

ASUS VivoBook 14 (X420) e 15 (S512)

Il primo modello che prendiamo in esame è quello con diagonale da 14 pollici e risoluzione fino al Full HD. Così come il fratello maggiore ha uno dei suoi punti di forza nel display NanoEdge Frameless che assottiglia le cornici intorno al pannello (5,7 mm) spingendo il rapporto schermo/corpo fino all’87%. Altro dettaglio degno di nota, anche in questo caso condiviso da entrambi i modelli, è la presenza della cerniera ErgoLift che inclina leggermente la tastiera (retroilluminata per chi lo desidera) quando il dispositivo viene aperto, semplificando così la scrittura e facilitando la dissipazione del calore prodotto durante l’utilizzo.

Specifiche tecniche

Lato hardware, VivoBook 14 (X420) e VivoBook 15 (S512) offrono diverse configurazioni: nel setup più avanzato integrano processori Intel Core di ottava generazione, 8 GB di RAM e scheda grafica dedicata in modo da assicurare un’adeguata potenza di calcolo in ogni situazione. Per la memoria interna ASUS ha scelto la tecnologia dual-storage: SSD fino a 512 GB e HDD fino a 1 TB. La versione più piccola misura 322x210x17,7 mm e pesa 1,4 Kg, per quella più grande l’ingombro è 357x230x19,5 mm e il peso si attesta a 1,6 Kg.

Nel modello da 15 pollici il rapporto schermo/corpo sale all’88% ed è presente (in modo opzionale) un lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica integrato nel touchpad. Completano l’elenco delle specifiche tecniche i moduli WiFi dual band 6 (802.11ac) e Bluetooth 4.2, le porte USB Type-C, 3.1 e 2.0, l’uscita video HDMI e lo slot per schede microSD. La batteria beneficia della ricarica rapida che porta l’autonomia da 0 a 60% in 49 minuti e del sistema Battery Health Charging che ne aumenta la longevità.

Prezzi

Ecco i prezzi: ASUS VivoBook 14 (X420) è acquistabile in Italia a partire da 479,00 euro, mentre per ASUS VivoBook 15 (S512) l’esborso economico della configurazione base parte da 529,00 euro. L’unica colorazione al momento disponibile per entrambi i prodotti è Transparent Silver. Una nota sui processori, così da elencare tutti i chip offerti.

ASUS VivoBook 14 (X420): Intel PentiumTM 4415U, Intel Core i3-7020 (Kabylake U), Intel Core i5-8250 (Kabylake R);

ASUS VivoBook 15 (S512): Intel Core i7-8550, Intel Core i5-8250 (Kabylake R), Intel Core i5-8265 (Whiskey Lake U).

Le schede video sono rispettivamente Intel UMA per VivoBook 14 e a scelta tra Intel UMA (2 GB), NVIDIA GeForce MX110 (2 GB) o NVIDIA GeForce MX130 (2 GB) per VivoBook 15. Il sistema operativo è ovviamente Windows 10, disponibile nelle edizioni Home oppure Home S per il modello da 14 pollici e Home oppure Pro per quello da 15 pollici.