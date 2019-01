I nuovi ASUS ZenBook 13 e ZenBook 14 in Italia

Fanno il loro debutto ufficiale nel nostro paese in questi giorni i laptop ASUS ZenBook 13 (UX333) e ASUS ZenBook 14 (UX433). Entrambi sono caratterizzati dalla presenza di alcune tecnologie inedite legate a doppio filo al design: dal display NanoEdge Frameless che assottiglia le cornici intorno allo schermo al sistema NumberPad che integra un tastierino numerico retroilluminato nel touchpad, senza dimenticare gli altoparlanti realizzati in collaborazione con Harman Kardon e la webcam 3D.

ASUS ZenBook 13 (UX333)

ZenBook 13 (UX333) è disponibile con pannello Full HD da 13 pollici, processore Intel Core i5-8265U o Core i7-8565U affiancato da 8 GB di RAM LPDDR3 e GPU NVIDIA GeForce MX150 con 2 GB di memoria dedicata, SSD da 256 GB, batteria da 50 Wh che assicura fino a 14 ore di autonomia continuata, modulo WiFi dual band 802.11ac, Bluetooth 5.0, tastiera retroilluminata, una porta USB 2.0, una USB 3.1 Type-A, una USB 3.1 Type-C, uscita video HDMI, lettore di schede microSD e jack audio da 3,5 sia input che output. Il tutto in una scocca dalle dimensioni pari a 302x189x16,9 mm e con un peso che si attesta a 1,09 Kg. Il sistema operativo è Windows 10, a scelta nelle versioni Home o Pro. Due le colorazioni disponibili: Royal Blue e Icicle Silver.

ASUS ZenBook 14 (UX433)

Schermo da 14 pollici invece per ZenBook 14 (UX433), che condivide gran parte della scheda tecnica con il fratello più piccolo, ad eccezione di uno storage interno SSD che sale a 512 GB e alla RAM che raddoppia fino a 16 GB. Aumenta leggermente anche l’ingombro, per via della diagonale più importante: 319x199x15,9 mm, mentre il peso è pari a 1,19 Kg. L’unica colorazione disponibile è Royal Blue.

Per quanto riguarda i prezzi, lo ZenBook 13 (UX333) con Core i5 e Windows 10 Home è in vendita a 979 euro, l’edizione con Core i5 e Windows 10 Pro a 1.049 euro e quella con Core i7 e Windows 10 Home a 1.099 euro. Il modello ZenBook 14 (UX433) con Core i7 e Windows 10 Home è invece disponibile a 1.359 euro.