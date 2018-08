IFA 2018: ASUS, Zenbook tra NumberPad e ScreenPad

“Libera il tuo potere creativo”, dice ASUS. E lo fa presentando all’IFA 2018 tutti i nuovi prodotti della serie Zenbook. Tra le novità:

Zenbook 13, Zenbook 14 e Zenbook 15 , “i più compatti al mondo”

, “i più compatti al mondo” Zenbook Flip 13 e Zenbook Flip 15 , i convertibili che adottano l’intelligente NumberPad (ossia un trackpad che all’occorrenza può trasformarsi in tastierino numerico retroilluminato)

, i convertibili che adottano l’intelligente (ossia un trackpad che all’occorrenza può trasformarsi in tastierino numerico retroilluminato) Zenbook S , con autonomia fino a 20 ore

, con autonomia fino a 20 ore ZenAiO 27, all-in-one con design “system-in-base”

Negli ultimi trent’anni, ASUS si è concentrata sulla realizzazione di prodotti innovativi allo scopo di offrire un’esperienza digitale piacevole e fluida. La nostra aspirazione è quella di liberare il potere creativo grazie all’innovazione che coniuga stile ed eleganza con prestazioni e tecnologia d’avanguardia. Eric Chen, Vice-President ASUS Corporate

Per la serie ZenBook ASUS offre processore Intel di ottava generazione, vero e proprio nuovo standard delle offerte premium che si stanno affacciando all’IFA di Berlino. Chris Walker, vice-presidente Client Computing per Intel, spiega: “ottimizzati per una migliore connettività grazie alla tecnologia Wi-Fi Gigabit integrata e prestazioni incredibili, con migliori esperienze di interazione vocale e livelli di durata della batteria senza paragoni, i nuovi processori Intel Core di ottava generazione sono la soluzione perfetta per la nuova gamma ZenBook premium e ultraportatile”.

ScreenPad

Tra le novità peculiari della gamma 2018 di ASUS v’è inevitabilmente il nuovo ScreenPad, nuova versione di quello che è un vero e proprio schermo laddove fino ad oggi v’era il controllo manuale che sostituisce tradizionalmente il mouse. L’evoluzione dello ScreenPad passa attraverso nuove app e nuove funzionalità che vanno ad arricchire questa particolarissima componente esclusiva dell’offerta ASUS. Secondo quando indicato, il trackpad può diventare un vero e proprio schermo aggiuntivo, integrato con quello principale ed in grado di lavorare in complementarità e sinergia. Questione di abitudine e di organizzazione, ma le immagini ben illustrano quello che il trackpad sia in grado di offrire: