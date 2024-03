ASUS Vivobook 15: bello, sottile, potente e in MEGA sconto

Nel vasto panorama dei laptop, trovare un dispositivo che unisca design elegante, prestazioni potenti e funzionalità moderne può sembrare una vera impresa. Ecco perché oggi vi vogliamo parlare dell’ASUS Vivobook 15, dispone di tutte queste caratteristiche e molto di più.

Disponibile oggi in super sconto del 26% su Amazon in occasione della festa delle offerte di primavera, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 549,00 euro, anziché 743,33 euro.

ASUS Vivobook 15: questa offerta potrebbe finire da un momento all’altro.

Con una vasta area visiva e un pannello FHD ad ampia visuale, l’ASUS Vivobook 15 offre un’esperienza visiva coinvolgente che ti catturerà dall’inizio alla fine. Inoltre, il rivestimento antiriflesso elimina fastidiosi bagliori e riflessi, garantendo una visualizzazione impeccabile, sia che tu stia lavorando su documenti importanti o godendoti un film in streaming.

Il cuore pulsante dell’ASUS Vivobook 15 è rappresentato dal processore Intel Core di dodicesima generazione i5-1235U, che assicura prestazioni potenti e reattive in ogni situazione. La combinazione con la scheda grafica Intel Iris Xe, i 16GB di RAM e l’SSD PCIe da 512GB garantisce un’esperienza informatica senza compromessi, che sia per lavoro o per intrattenimento.

La tastiera retroilluminata non solo aggiunge un tocco di eleganza al design già accattivante del Vivobook 15, ma offre anche una praticità ineguagliabile. I tasti con una buona corsa rendono la digitazione un’esperienza fluida e naturale, mentre la retroilluminazione consente di lavorare in ambienti scarsamente illuminati senza alcun problema.

La tecnologia ASUS Antimicrobial Guard Plus è la vera chicca di questo laptop. In un’epoca in cui la sicurezza e l’igiene sono fondamentali, questa innovativa caratteristica offre una tranquillità impagabile. La superficie del notebook è costantemente protetta dalla proliferazione di virus e batteri, garantendo un ambiente di lavoro pulito e sicuro.

L’ASUS Vivobook 15 è semplicemente irresistibile con il mega sconto del 26% su Amazon. Non c’è scusa per non cogliere questa opportunità al volo e acquistarlo al prezzo competitivo di soli 549,00 euro. Ma affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.