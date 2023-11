Asus VivoBook 15: la versione con Intel i7 e 8/512GB torna al suo MINIMO STORICO

Oggi Amazon propone uno dei laptop Asus più apprezzati della fascia medio-alta al suo minimo storico. Stiamo parlando dell’Asus VivoBook 15 equipaggiato con processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, in grado di offrire un rapporto qualità/prezzo davvero imbattibile. Il suo prezzo iniziale di 799 euro scende a quota 699 euro con un risparmio 100 euro e di 200 euro rispetto al prezzo consigliato al pubblico di 899 euro.

Asus VivoBook 15: caratteristiche tecniche

Questo elegante e robusto portatile monta un fantastico processore Intel Core di 12ma generazione i7-1255U a cui sono affiancati 8 GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da ben 512GB espandibili. Il display è un OLED da 15,6 pollici FHD Glossy dall’ottima fedeltà cromatica. Stupendo il design borderless e l’alzata ErgoLift che offre la giusta inclinazione per una visione e digitazione più confortevole. Non manca naturalmente una webcam integrata e relativo microfono con cancellazione del rumore. Progettato con l’aiuto degli esperti audio di Dirac, il sistema audio offre l’esperienza sonora più coinvolgente, chiara ed equilibrata che voi abbiate mai sentito su un PC, laptop o tablet.

La scheda grafica è una Intel Iris Xe mentre l’ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT) offre un design termico ultra-efficiente e una soluzione per il risparmio energetico per aumentare in modo intelligente le prestazioni della CPU migliorando la stabilità, consentendo al contempo una durata della batteria per tutto il giorno e un laptop più silenzioso e più fresco. Vivobook 15 vi mantiene completamente connessi con le sue porte I/O complete. Sono disponibili una porta USB 3.2 Type-C Gen 1, due porte USB 3.2 Type-A Gen 1, una porta USB 2.0, un’uscita HDMI e un jack audio combinato, quindi è facile collegare tutte le periferiche, i display e i proiettori esistenti.

Cosa state aspettando? Grazie ad uno sconto del 13% sul prezzo di listino, l’Asus VivoBook 15 è disponibile su Amazon a soli 699 euro con uno sconto di ben 200 euro sul prezzo consigliato al pubblico. Un ottimo affare che può essere vostro in pochi giorni con consegne gratuite in tutta Italia e che potreste pagare anche in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.