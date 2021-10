ASUS VZ279HE, una grande occasione da 27 pollici

Arriva da ASUS quella che è senza dubbio la miglior offerta del giorno per chi sta cercando un monitor di qualità su cui portare il proprio lavoro, anche e soprattutto all'interno di una postazione di home working. Se stai cercando un monitor con un eccezionale rapporto qualità/prezzo la risposta è in questo sconto del 31% disponibile oggi sul modello ASUS VZ279HE da 27 pollici, taglio che porta il prezzo da 210 a 143,99 euro. 66 euro immediatamente in tasca, insomma, purché l'ordine venga completato entro le prossime ore (con tutta probabilità l'offerta scadrà nel giro di breve).

ASUS, -31% per un monitor da 27 pollici

Le caratteristiche del monitor ASUS VZ279HE sono così descritte da ASUS:

Monitor 27 Pollici

Definizione 1920 x 1080 pixel Full HD

Tipo di pannello: IPS

Refresh Rate 75 Hz

Connettività: HDMI, D-Sub

Low Blue Light certificata TÜV Rheinland

Flicker free

Spiega ASUS:

ASUS VZ279HE ha un design salvaspazio con un profilo di appena 7 mm nel suo punto più sottile. Il suo design senza cornice lo rende perfetto per configurazioni multi-display, senza interruzioni e offre un grado ancora maggiore di immersione. Il pannello IPS ad alte prestazioni offre un sorprendente rapporto di contrasto di 80.000.000: 1 e ampi angoli di visuale di 178°. La tecnologia ASUS Eye Care assicura un'esperienza di visione confortevole.

62 centimetri di larghezza, 43,95 di altezza. La base di appoggio ha una profondità pari a 21 cm, ma a farsi notare è in modo particolare il profilo estremamente sottile del display (appena 7 millimetri) a garantire una presenza estremamente discreta e piacevole al centro della propria postazione di lavoro:

Con queste caratteristiche e questo prezzo (il minore di sempre su Amazon) si tratta inevitabilmente di una importante opportunità, ma il tempo disponibile è una clessidra che scorre rapida: bisogna metterlo nel carrello subito per poter completare l'ordine prima che lo sconto scompaia già entro le prossime ore.