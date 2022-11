ASUS Zenbook 17 Fold OLED: migliore invenzione del 2022

Prestigioso riconoscimento per ASUS. Il suo Zenbook 17 Fold OLED è stato inserito tra le migliori invenzioni del 2022 dalla rivista TIME nella categoria dell’elettronica di consumo. Il dispositivo offre il massimo in termini di versatilità, in quanto può essere utilizzato come un notebook e un tablet, grazie allo schermo OLED pieghevole.

Zenbook 17 Fold OLED: design rivoluzionario

Lo Zenbook 17 Fold OLED è un prodotto piuttosto originale. Non è un notebook vero e proprio perché la tastiera (Bluetooth) è separata dal telaio. Ma non è nemmeno un tablet tradizionale, visto che si può piegare in due parti. È un dispositivo con schermo OLED pieghevole da 17,3 pollici (2560×1920 pixel) che può essere utilizzato in modalità Desktop, Laptop (con tastiera Bluetooth), Laptop (con tastiera virtuale), Tablet, Reader ed Extended, come si può vedere nel video.

Il produttore taiwanese ha impiegato diversi anni per realizzare lo Zenbook 17 Fold OLED, in particolare la resistente cerniera che permette di piegare lo schermo. Il risultato finale è stato premiato con l’assegnazione di numerosi riconoscimenti, tra cui iF Design Award 2022 e Red Dot 2022 Design Awards. Ora si aggiunge quello della rivista TIME.

Le altre specifiche sono: processore Intel Core i7-1250U, 16 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe 4.0 NVMe da 1 TB in formato M.2, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.0, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C), jack audio da 3,5 millimetri, webcam da 5 megapixel con sensore IR, quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos e batteria da 75 Wh con ricarica rapida che offre un’autonomia di circa 10 ore.

L’unico “difetto” è rappresentato dal prezzo: 3.299,00 euro per la configurazione base. Non è quindi un prodotto per tutti, ma in futuro verranno sicuramente annunciati altri modelli simili a cifre più accessibili.

