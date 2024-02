ASUS Zenfone 10 è scontato di ben 144€!

Nella marea di smartphone dalle dimensioni esagerate proposti nel mercato, è difficile trovare un dispositivo top di gamma dalle misure compatte. Difficile ma non impossibile, perché esiste ASUS Zenfone 10. E in questo momento potrai risparmiare, facendolo tuo per soli 654,18€ anziché 799,00€! Scopriamo ora le sue caratteristiche.

Tutte le caratteristiche di ASUS Zenfone 10

Con uno schermo da 5,9 pollici, ASUS Zenfone 10 porta la potenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5G nel palmo della tua mano. La sua capacità di offrire un’esperienza fluida e reattiva è sorprendente, rendendo ogni interazione un piacere.

Le dimensioni lo rendono ideale per l’uso con una mano, offrendo un comfort eccezionale anche durante le sessioni di gioco più intense. Non devi preoccuparti della longevità grazie alla potente batteria da 4300mAh, che ti consente di esplorare senza limiti. E quando è il momento di ricaricare, il caricatore HyperCharger da 30W e la ricarica wireless da 15W ti assicurano un ritorno rapido all’azione, ovunque tu sia.

L’interfaccia utente ASUS ZenUI è progettata per offrire un controllo intuitivo e senza sforzo, anche con una sola mano. E grazie alla resistenza all’acqua e alla polvere IP68, puoi utilizzare il tuo Zenfone 10 in qualsiasi condizione atmosferica, senza preoccupazioni.

La tecnologia avanzata dello Stabilizzatore Ibrido a 6 Assi con Gimbal integrato 2.0 garantisce che ogni foto e video siano stabili e nitidi, anche durante i movimenti più frenetici. Con questo smartphone potrai catturare i tuoi ricordi più preziosi con una qualità eccezionale, mantenendo intatta l’essenza di ogni momento.

Scopri la potenza dell’ottimo ASUS Zenfone 10 per soli 654,18€ e approfitta dello sconto.