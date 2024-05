Router Tenda RX12 Pro: sconto ESCLUSIVO del 11% su Amazon

Quando si tratta di mantenere la tua casa connessa, non c’è spazio per compromessi. E il router Tenda RX12 Pro AX3000 è qui per garantire che tu non debba fare compromessi. Con prestazioni di punta e una copertura estesa, questo router è la risposta alle tue esigenze di connettività. Inoltre oggi, grazie a uno sconto interessante del 11% su Amazon, può essere tuo al prezzo speciale di soli 56,99 euro, anziché 63,99 euro.

Router Tenda RX12 Pro: potenzia la tua connessione a casa o lavoro

Con una velocità di trasferimento fino a 3000 Mbps, il Tenda RX12 Pro non solo offre prestazioni di primo livello per giochi online e streaming 4K, ma anche una connessione affidabile per tutti i tuoi dispositivi. Che tu stia navigando sul web, guardando un film in streaming o partecipando a una videochiamata, questo router mantiene tutto in movimento senza intoppi.

Ciò che veramente distingue il Tenda RX12 Pro è la sua capacità di portare il WiFi in ogni angolo della tua casa. Grazie alle antenne esterne 5x6dBi e alla tecnologia Beamforming, anche le zone più remote godranno di una connessione robusta e affidabile. È il momento di dire addio alle zone morte WiFi e godersi una connessione senza interruzioni ovunque tu vada.

E non preoccuparti se hai molti dispositivi connessi contemporaneamente. Con la potente CPU Broadcom Quad-Core da 1,7 GHz e la tecnologia OFDMA, il Tenda RX12 Pro gestisce facilmente la concorrenza per la banda, garantendo una rete stabile e senza ritardi.

Non perdere questa fantastica occasione sul Tenda RX12 Pro AX3000. Rendilo il fulcro della tua connettività domestica e libera il potenziale della tua rete Internet. Acquistalo subito al prezzo competitivo di soli 56,99 euro e non te ne pentirai.