Router MSI RadiX AXE6600: la soluzione definita (-10%)

L’MSI RadiX AXE6600 rappresenta l’apice della tecnologia nel campo dei modem da gaming, progettato per offrire prestazioni eccezionali e un’esperienza di gioco senza pari. Attualmente in super sconto del 10% su Amazon, questo dispositivo si presenta come un’opportunità imperdibile per chi desidera migliorare la propria connessione di rete e sfruttare al massimo le potenzialità del gaming online.

Router MSI RadiX AXE6600: potenzia la tua connessione come mai prima d’ora

La tecnologia Wi-Fi 6E integrata nell’MSI RadiX AXE6600 permette di raggiungere velocità strabilianti fino a 6600 Mbps, sfruttando la banda a 6 GHz. Questa caratteristica consente di ottenere una stabilità superiore, latenza ultrabassa e ridurre la sovraccarica dello spettro, grazie anche al supporto MU-MIMO. Il modem supporta inoltre le bande Wi-Fi a 6 GHz, 5 GHz e 2,4 GHz, offrendo flessibilità e potenza per ogni esigenza di connessione.

La configurazione tri-band del RadiX AXE6600 permette di gestire fino a 8 stream simultanei su tre diverse frequenze: 4804 Mbps sulla banda a 6 GHz, 1201 Mbps sulla banda a 5 GHz e 574 Mbps sulla banda a 2,4 GHz. L’I/O posteriore è dotato di porte USB 3.0 Type-A, WAN/LAN 2,5G e quattro porte Gigabit LAN Ethernet, garantendo una connettività versatile e performante per ogni dispositivo.

Uno dei punti di forza del RadiX AXE6600 è il sistema QoS (Quality of Service) avanzato. Grazie ai profili dedicati e all’AI integrata, è possibile ottimizzare la connessione in modo rapido e semplice, assegnando priorità al gaming, streaming, smartworking o altre attività, sia manualmente che automaticamente. La compatibilità con Mystic Light Sync permette inoltre di personalizzare l’illuminazione RGB del modem, aggiungendo un tocco di stile alla tua postazione.

Il modem è equipaggiato con un potente processore quad-core da 1,8 GHz, affiancato da 256MB di memoria Flash e 512MB di RAM DDR4, assicurando una connettività ultraveloce e stabile. Il sistema di raffreddamento robusto, con dissipatore e heatpipe, garantisce prestazioni elevate anche durante periodi di traffico intenso.

La potenza del segnale è assicurata da un array di 6 antenne che garantiscono un’eccellente copertura dati e un segnale super veloce, con la sicurezza della crittografia WPA3-PSK. Le impostazioni del router possono essere facilmente regolate tramite browser, MSI Center o dispositivi iOS/Android, offrendo massima praticità e controllo.

Approfitta subito del super sconto del 10% su Amazon per portarti a casa il MSI RadiX AXE6600 e rivoluzionare la tua esperienza di gioco e connessione al prezzo competitivo di soli 305,10 euro.