Trump, nuovo rinvio per il ban di TikTok?

Donald Trump ci ha abituati ai colpi di scena, e la vicenda di TikTok non fa eccezione. Il presidente sarebbe disposto a posticipare ancora il divieto di TikTok negli Stati Uniti. In un’intervista televisiva della NBC, ha dichiarato che concederà un’altra proroga, se non si troverà un accordo per cedere le attività USA di TikTok a una cordata a stelle e strisce entro il 19 giugno.

Trump pronto a rinviare ancora il ban di TikTok

Tra Trump e TikTok è una storia complicata, fatta di attrazione e diffidenza. “Forse non dovrei dirlo, ma ho un debole per TikTok“, ha ammesso il presidente, spiegando il suo approccio più morbido. D’altronde, non è la prima volta che Trump flirta con l’app dei record: già due volte ha concesso una rinvio del ban, prima di 90 e poi di 75 giorni, nonostante le pressioni del Congresso per una linea dura.

Ma dietro il tira e molla di Trump, si nasconde una partita geopolitica ad alta tensione. L’app, con oltre 100 milioni di utenti negli States, è finita nei guai per il suo legame con la Cina, accusata di utilizzare l’applicazione per spiare gli americani. Accuse sempre respinte da ByteDance, ma che hanno trovato terreno fertile in un clima di crescente rivalità tra le due superpotenze.

Da una parte c’è Washington, che preme per un cambio di proprietà di TikTok, temendo che i dati finiscano nelle mani del Dragone. Dall’altra c’è Pechino, che vede l’app come un gioiello nazionale e non vuole piegarsi alle richieste americane. In mezzo c’è ByteDance, che cerca disperatamente un compromesso per non perdere il suo asset più prezioso.

Il futuro di TikTok appeso a un filo

Mentre le diplomazie lavorano dietro le quinte, il destino di TikTok resta in bilico. L’app continua a macinare numeri da capogiro, grazie a una formula magica che mixa video brevi, musica e ironia. Ma l’incertezza sul futuro rischia di spegnere la festa: alcuni creator hanno già fatto le valigie, temendo un blackout improvviso, mentre i rivali, da Instagram a YouTube, sono pronti a dare l’assalto alla diligenza.

Trump, da navigato showman, sa bene che il fattore tempo è cruciale. Più si allungano le trattative, più si indebolisce la posizione di ByteDance, costretta a cedere alle condizioni americane. Ma il presidente sa anche che non può tirare troppo la corda, perché un ban di TikTok potrebbe provocare la reazione furiosa di milioni di giovani elettori.