Ripetitore WiFi TP-Link in sconto: risolvi così i problemi di rete

TP-Link RE190 è un ottimo ripetitore Wifi utile per risolvere i problemi di copertura della rete wireless sia in casa che in ufficio: oggi puoi acquistarlo in sconto a soli 21,99 euro su Amazon, con spedizione Prime che ti assicura la consegna immediata.

TP-Link RE190: le caratteristiche del ripetitore

Il ripetitore sfrutta la tecnologia AC750 dual-band per offrire una velocità combinata fino a 750 Mbps, distribuendo il segnale in modo efficace su due frequenze: 300 Mbps sulla banda da 2.4 GHz e 450 Mbps sulla banda da 5 GHz.

La sua ampia copertura ti permette quindi di estendere il segnale Wi-Fi in zone della casa prima inaccessibili, eliminando finalmente le zone morte. Il design compatto e l’indicatore Smart LED ti aiutano a trovare la posizione ottimale per il dispositivo, garantendo sempre il miglior segnale possibile.

La tecnologia TP-Link OneMesh è utile per creare una rete mesh integrata in tutta la casa, collegandoti a un router compatibile, così da avere una connessione stabile e senza interruzioni anche se ti sposti da stanza in stanza.

Compatibile con qualsiasi router WiFi e accesso point, è una scelta versatile e facile da integrare nel tuo setup esistente. Approfitta dello sconto Amazon e acquistalo a soli 21,99 euro.