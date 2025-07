Router TP-Link velocissimo con Wi-Fi 7 e VPN integrata: oggi costa meno su Amazon

Dai una svolta al modo in cui sfrutti la tua connessione internet con il router TP-Link Archer BE220: con tecnologia di nuova generazione WiFi 7, 4 antenne esterne, porte Gigabit e VPN integrata per proteggerti dalle minacce esterne, oggi lo trovi in offerta su Amazon a soli 69,99 euro invece di 89,99. Per un router così avanzato è quasi un regalo.

Il WiFi 7 permette di avere una velocità combinata fino a 3,6 Gbps, per prestazioni dunque eccezionali per qualsiasi attività tu intenda svolgere. Le 4 antenne esterne con tecnologia Beamforming lavorano per portare il segnale in ogni angolo della casa, anche nei punti più complicati e lontani. Il supporto MU-MIMO e 4K-QAM, intanto, ti darà modo di collegare più dispositivi contemporaneamente senza notare rallentamenti.

Spazio anche alla sicurezza con il sistema HomeShield di TP-Link che protegge la tua rete da minacce informatiche, accessi indesiderati e vulnerabilità, tenendo al sicuro dati e dispositivi. Tra le altre cose, la compatibilità con EasyMesh è utile per espandere la rete con altri dispositivi TP-Link senza interruzioni e le 5 porte Gigabit ti permetteranno di avere connessioni cablate velocissime e stabili.

La perfetta combinazione tra performance, stabilità e copertura estesa: acquista adesso il router TP-Link Archer BE220 a soli 69,99 euro su Amazon.