Amazon eero: il router/extender mesh torna in OFFERTA

Amazon eero è tornato in offerta ad un prezzo molto interessante: il router/extender mesh WiFi è disponibile infatti a tempo a soli 59,99 euro invece del prezzo più basso recente di 79,99. Con un solo set potrai coprire fino a 140 metri quadri, avendo una copertura sufficiente per ogni angolo dell’ufficio o della casa.

Amazon eero: il router WiFi mesh piccolo ma potente

Con Amazon eero fai la scelta giusta per avere una connessione Wi-Fi stabile e potente in tutta la tua casa. Il router è un sistema Wi-Fi mesh che copre fino a 140 m², perfetto per case di medie dimensioni. Se hai bisogno di una maggior copertura puoi facilmente aggiungere altri eero al tuo set, creando un ecosistema praticamente infallibile.

L’installazione è infatti molto semplice perché l’app eero ti guida passo dopo passo e in pochi minuti sarai già online. Potrai gestire la tua rete da remoto, ovunque ti trovi, garantendo sempre il massimo controllo e sicurezza grazie agli aggiornamenti automatici che proteggono la tua rete.

La tecnologia TrueMesh permette inoltre di instradare il traffico in modo intelligente, evitando congestioni e fastidiosi buffering. Questo significa che, anche se tutti in casa stanno usando il Wi-Fi contemporaneamente, tu avrai sempre una connessione veloce e affidabile.

Amazon eero porterà la tua connessione WiFi ad un livello superiore: acquistalo adesso a soli 59,99 euro.