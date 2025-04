Router Wi-Fi 7: TP-Link Archer a -100€, perché conviene davvero

Perché conviene acquistare un router Wi-Fi 7? Innanzitutto, nel caso di TP-Link Archer BE550, oggi è in sconto di 100 euro su Amazon. Convenienza a parte, i buoni motivi sono molti e non si limitano alla velocità raggiungibile nella trasmissione dei dati: fino a 9.300 Mbps, trattandosi di un modello tri-band (5.760Mbps in 6 GHz, 2.880Mbps in 5 GHz e 574 Mbps in 2.4GHz).

TP-Link Archer BE550: il router Wi-Fi 7 è in offerta

È perfetto, ad esempio, per gestire la connessione dei dispositivi in una casa o in un ufficio raggiunto dalla fibra ottica, per lo streaming dei contenuti in alta definizione, per il gaming e ovviamente anche per la produttività. Sfrutta il potenziale della tecnologia MLO (Multi-Link Operation) per aumentare il throughput riducendo la latenza e migliora l’affidabilità, ha in dotazione cinque porte (una WAN da 2,5 Gb/s e 4 porte LAN da 2,5 Gb/s) e ben sei antenne interne per una copertura ottimale. Va precisato che è un router, non un modem né un modem router. Dai uno sguardo alla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli relativi alle specifiche tecniche e alle funzionalità supportate.

Ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. Inoltre, ti segnaliamo che il voto medio ottenuto dai clienti in più di 10.100 recensioni è 4,4/5.

Grazi allo sconto di 100 euro sul listino ufficiale puoi acquistare il router Wi-Fi 7 di TP-Link (modello Archer BE550) al prezzo finale di soli 199,99 euro. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere molto presto. Se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora per non perdere l’occasione.