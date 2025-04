Guarda The Last of Us 2 e la F1 con questa offerta di Sky Wifi Plus

C’è un’offerta speciale di Sky Wifi Plus che include non solo la fibra ottica ultraveloce, ma anche un mondo di contenuti da guardare sul televisore e sui propri dispositivi. Qualche esempio? La seconda stagione di The Last of Us e tutte le gare del nuovo campionato di Formula 1. La puoi attivare subito per non lasciarti sfuggire l’occasione.

Sky Wifi Plus, Sky TV e Sky Sport insieme: l’offerta

La serie di HBO che vede protagonisti Joel ed Ellie riprende cronologicamente a cinque anni di distanza rispetto ai fatti narrati in precedenza, nel contesto di un mondo post-apocalittico in cui vivere e sopravvivere mantenendo un briciolo di umanità e di empatia verso gli altri rappresenta sempre più un’impresa disperata. Il primo dei sette episodi che la compongono, intitolato Giorni Futuri (Future Days in lingua originale), è già arrivato. Non anticipiamo nulla per non inciampare in spoiler, ma lo puoi vedere subito grazie al pacchetto Sky TV, insieme alle puntate di Pechino Express e tanti altri contenuti. Scopri di più sul sito ufficiale.

Per quanto riguarda invece la Formula 1, il mondiale sta per entrare nel vivo. Dopo quattro gare, Norris e Piastri si sono candidati per strappare il titolo a Verstappen. Hamilton, arrivato in Ferrari, deve ancora mostrare i muscoli. Ricordiamo che all’interno di Sky Sport, incluso nella promozione, c’è anche il grande calcio della Serie A (tre partite per ogni turno di campionato) e delle coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League).

Ricapitolando, l’offerta speciale di Sky Wifi Plus include la connessione ultraveloce 100% in fibra ottica, tutte le serie e gli show di Sky TV e gli eventi sportivi di Sky Sport al prezzo mensile di 35,80 euro (invece di 86,80 euro), per 18 mesi. Rimarrà disponibile ancora per pochi giorni e non sono previsti costi di attivazione. È richiesta una spesa iniziale di 19,00 euro (invece di 99,00 euro) per il decoder Sky Stream da collegare al televisore.