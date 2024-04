-200€ per ASUS Zenfone 10: compatto e perfetto

Ecco l’occasione perfetta per chi cerca uno smartphone compatto con prestazioni e caratteristiche da top di gamma: in questo momento, ASUS Zenfone 10 è in vendita su Amazon in sconto al prezzo minimo storico. Si tratta di un affare da cogliere al volo, un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro.

ASUS Zenfone 10: le specifiche dello smartphone

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche e ai suoi punti di forza. Partiamo dal display da 5,9 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel e frequenza di aggiornamento da 144 Hz, passando poi al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Qualcomm Adreno 740, 8 GB di RAM LPDDR5X, 128 GB di memoria interna UFS 4.0 per l’archiviazione dei dati. Sul retro trova posto una doppia fotocamera posteriore da 50+13 megapixel con gimbal per la stabilizzazione a sei assi, davanti c’è invece la selfie camera frontale da 32 megapixel. Non mancano altoparlanti stereo con tecnologia Dirac HD Sound, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 per la connettività wireless, supporto 5G, Dual SIM, GPS, NFC e batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 30 W (e senza fili da 15 W). Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni.

È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio.