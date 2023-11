Atlas VPN lancia un'app nativa per Apple TV

Dopo l’introduzione da parte di Apple del supporto VPN con il rilascio di tvOS 17, Atlas VPN – la migliore VPN per rapporto qualità-prezzo – è la prima a lanciare un’app dedicata per Apple TV. In questo modo, gli utenti potranno installare e configurare Atlas VPN in tutta semplicità, andando a eliminare il noioso (e complicato) passaggio che prevedeva la configurazione manuale del router VPN.

In questi giorni di Black Friday Atlas VPN è in offerta a 1,54€ al mese per due anni, con in più sei mesi extra in regalo. La promozione è disponibile su questa pagina.

I vantaggi dell’app nativa di Atlas VPN per Apple TV

L’applicazione nativa di Atlas VPN per Apple TV integra una solida crittografia e una protezione avanzata grazie all’utilizzo dei server SafeSwap, servizio esclusivo del provider VPN. Con SafeSwap gli utenti possono avere molti indirizzi IP a rotazione, senza la necessità di passare da un server VPN all’altro.

Grazie all’app di Atlas VPN per Apple TV hai l’opportunità di difenderti dagli attacchi informatici e dalle minacce alla privacy online. La protezione delle informazioni personali degli utenti di Smart TV è garantita al 100%: l’applicazione va infatti a criptare il traffico online e introdurre un ulteriore livello di sicurezza tra l’Apple TV e Internet, per uno streaming privato e più sicuro.

Il servizio è inoltre dotato di server ottimizzati per lo streaming e di server VPN da 10 Gbps costruiti per offrire velocità di connessione fulminee, anche durante i picchi di utilizzo.

L’applicazione Atlas VPN per Apple TV è già disponibile sull’App Store di Apple TV. Per scaricarla, tutto quello devi fare è digitare Atlas VPN nel menu di ricerca di Apple TV e seguire la rapida procedura di configurazione.

Ti ricordiamo, infine, che la stessa app è disponibile anche per Android TV, Amazon Fire TV, Windows, macOS, Android, iOS e Linux.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.