Atlas VPN in offerta: tre anni a 1,75 euro/mese

Continuano senza sosta le offerte sulle VPN, servizi sempre più popolari tra gli utenti per evitare il tracciamento online, aggirare le restrizioni geografiche e accedere a siti censurati. Oggi è il turno di Atlas VPN che, ad differenza di altre soluzioni concorrenti, include alcune interessanti funzionalità. Sfruttando la promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per tre anni con lo sconto dell’82%.

Atlas VPN: solo 1,75 euro/mese

Atlas VPN possiede una rete composta da oltre 750 server in circa 40 paesi. Gli utenti possono scegliere quelli più veloci (solitamente più vicini geograficamente) oppure server ottimizzati per determinate attività, come lo streaming e il P2P. Alcuni offrono un livello aggiuntivo di privacy, grazie a funzionalità esclusive.

SafeSwap assegna al dispositivo un indirizzo IP diverso ad ogni sessione per rendere più difficile il tracciamento. MultiHop+ assegna dinamicamente server che si trovano in diversi paesi, raddoppiando la crittografia AES a 256 bit. Atlas VPN supporta i protocolli IPSec/IKEv2 e WireGuard. Può essere istallata su Windows, macOS, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV. Con un unico abbonamento è possibile connettere un numero illimitato di dispositivi.

Altre funzionalità uniche sono il blocco di malware, tracker e inserzioni pubblicitarie. Non mancano Kill Switch (l’accesso ad Internet viene automaticamente interrotto, se cade la connessione alla VPN) e Split Tunneling (scelta delle app che non devono passare per la VPN).

Grazie all’offerta in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per tre anni a 1,75 euro/mese (sconto dell’82%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e Google Pay. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

