Atlas VPN: piano di 2 anni in offerta a soli 1,71 euro al mese (-85%)

Atlas VPN è uno dei servizi di riferimento nel settore delle reti virtuali private, tra i migliori per rapporto qualità-prezzo. I suoi server ottimizzati per lo streaming e le sessioni di gaming sono ormai famosi in tutto il mondo, così come i prezzi stracciati delle sue promozioni.

Come quelli dell’offerta estiva per la sicurezza: 1,71 euro al mese per due anni, per effetto dell’85% di sconto, a cui devi poi aggiungere 3 mesi extra in regalo. Affrettati però, la promo non durerà ancora a lungo.

Atlas VPN in sconto dell’85%

Il servizio Atlas VPN ti consente di scegliere tra oltre 1.000 server premium, molti dei quali sono ottimizzati per la visione di eventi live in streaming. Dall’Australia al Sudafrica, dal Regno Unito a Hong Kong, dal Giappone agli Stati Uniti d’America, non hai che l’imbarazzo della scelta.

Velocità che si accompagna in questo caso con una sicurezza granitica. A partire dalla scelta di Atlas di offrire il suo servizio su dispositivi illimitati, così da permetterti di navigare in completo anonimato su qualunque device in tuo possesso, senza dover stipulare un secondo abbonamento.

Sicurezza garantita inoltre da funzionalità pro quali SafeBrowse, Kill Switch di rete e lo strumento di monitoraggio su eventuali violazioni dei dati.

Cogli al volo l’ultima offerta estiva per la sicurezza estiva di Atlas VPN, in modo da risparmiare la bellezza di oltre 250 euro rispetto al prezzo ufficiale di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.