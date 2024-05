Scopri come risparmiare per le tue vacanze

Risparmiare sul costo delle vacanze è possibile e questo è il momento giusto per farlo. Ci sono vari trucchi e accorgimenti da mettere in pratica per poter ottenere un risparmio sulla spesa per i biglietti aerei e il soggiorno.

Uno di questi è ricorrere a una VPN, attivando la connessione protetta prima di effettuare la prenotazione. Grazie a una VPN, infatti, è possibile spostare il proprio IP in un altro Paese, andando a sfruttare la crittografia per evitare il tracciamento della propria attività online.

In questo modo, è possibile accedere a prezzi differenti sia per l’acquisto di biglietti aerei che per le prenotazioni di soggiorni in hotel e altre strutture ricettive. In molti casi, questo trucco consente di ridurre i costi, accedendo a offerte e promozioni non disponibili per chi si connette dall’Italia.

La VPN da usare per questo scopo non può che essere NordVPN con il suo network di oltre 5 mila server sparsi in oltre 100 paesi. Con NordVPN è possibile spostare facilmente il proprio IP e accedere a condizioni più vantaggiose per la prenotazione di hotel e voli.

Con l'offerta in corso, NordVPN ora costa 3,69 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione.

Come risparmiare sulle vacanze con NordVPN

Il meccanismo è semplice: prima di effettuare prenotazioni, è sufficiente scaricare l’app di NordVPN e attivare la connessione VPN, andando a scegliere un server situato in un altro Paese e a nascondere il traffico dati con la crittografia, evitando il tracciamento. A questo punto, è possibile accedere ai siti di prenotazione (compagnie aeree, alberghi etc.) per verificare i prezzi e, se più vantaggiosi, completare la prenotazione.

