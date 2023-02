Atlas VPN si aggiorna: arrivano i server più veloci da 10 Gbps

C’è una novità in casa Atlas VPN. La società ha infatti da poco rilasciato un nuovo aggiornamento volto a migliorare l’esperienza di navigazione di tutti i suoi utenti: nuovissimi server da 10 Gbps, per velocità ancora più elevate e maggiore stabilità durante la navigazione, lo streaming, il download e il gaming.

Atlas VPN è un servizio VPN (Virtual Private Network) che consente agli utenti di proteggere la loro privacy e la loro sicurezza online. Qual è lo scopo di una VPN? Criptare il traffico Internet dell’utente, instradandolo attraverso un tunnel crittografato e mascherando il suo indirizzo IP. Ciò rende difficile per gli hacker, i provider di servizi Internet e altri terzi spiare o monitorare le attività online dell’utente.

Compatibile con numerose piattaforme, il servizio offre una vasta gamma di server in tutto il mondo – oltre 750 – consentendo agli utenti di accedere a contenuti e servizi limitati geograficamente, come ad esempio servizi di streaming video e social network.

Perché i server a 10 Gbps sono importanti

I server sono al centro di qualsiasi servizio VPN. Quando ne utilizzi una, tutti i tuoi dati viaggiano attraverso il suo server selezionato, che li crittografa e decrittografa prima che i tuoi dati raggiungano Internet.

Tuttavia, altri utenti VPN possono connettersi allo stesso server contemporaneamente. E se troppe persone si connettono al server nello stesso momento, può sovraccaricarsi di traffico e la velocità di navigazione risentirne come conseguenza.

È qui che entrano in gioco i server da 10 Gbps. Ciò non significa che i server da 1 Gbps “standard” non siano funzionanti, ma che quelli da 10 Gbps sono più performanti e predisposti a tenere il passo con un bacino d’utenza sempre più in crescendo. Per preparare la propria infrastruttura ad accogliere quanto prima la tecnologia 5G ad alta velocità, Atlas VPN ha scelto perciò di aggiornare i propri server più popolari aumentando la larghezza di banda fino a 10 Gbps.

I benefici sono diversi, a partire dalla trasmissione dati molto più veloce che riduce sensibilmente il rischio di congestione dei server. Meno saturi sono, più gli utenti possono beneficiare di maggior stabilità e velocità. Per ora, i nuovi server da 10 Gbps sono disponibili soltanto per i Paesi Bassi, ma l’azienda ha confermato l’intenzione di voler espandere la propria rete per coprire il maggior numero possibile di località.

Nel frattempo, approfitta dello sconto Atlas VPN

In attesa di poter accedere a molti più server da 10 Gbps, restano comunque disponibili gli attuali – egualmente validissimi – da 1 Gbps. Se ancora non sei utente Atlas VPN, allora hai tutte le carte in regola per accedere alla nuova promozione che ti permetterà di risparmiare ben l’83% se scegli di sottoscrivere un piano biennale, che include anche tre mesi gratis messi a disposizione dall’azienda.

A soli 1,61 euro al mese avrai completo accesso alle funzionalità Atlas VPN, dagli oltre 750 server veloci ai servizi aggiuntivi come il blocco malware, l’opzione SafeSwap (che ti consente di accedere ad Internet da diversi indirizzi IP per volta), SafeBrowse per bloccare l’attività dei tracker, split tunneling per instradare su VPN solo una parte del tuo traffico, l’esclusivo Multihop+ e monitoraggio di eventuali violazioni dati. La tua esperienza con Atlas VPN è garantita da protocolli di sicurezza comprovati, come WireGuard – il migliore della categoria – e una solida politica no-log: Atlas VPN non raccoglie nessun dato su di te, per preservare al massimo la tua privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.