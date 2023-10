Atlas VPN taglia i prezzi per il Black Friday e offre 6 mesi GRATIS

Il Black Friday sarà tra un mese, ma Atlas VPN ha deciso di anticipare la concorrenza lanciando a sorpresa la sua migliore offerta di sempre: 86% di sconto e 6 mesi aggiuntivi in regalo per il piano di 2 anni, il cui prezzo crolla a 1,54 euro al mese.

Si conferma dunque ancora una volta, per distacco, il miglior servizio VPN per rapporto qualità-prezzo. A meno di 2 euro è infatti impossibile trovare un’altra VPN con funzionalità come Server MultiHop, una velocità dei server fino a 10 Gbps e la possibilità di usare il servizio su un numero illimitato di dispositivi.

Per Atlas VPN è già tempo di Black Friday

L’offerta del Black Friday di Atlas VPN ha sorpreso un po’ tutti. Se già prima il prezzo mensile del piano di 2 anni era il più basso rispetto alla concorrenza (1,71 euro al mese, ndr), ora con l’ulteriore sconto dell’86% diventa pressoché impossibile fare di meglio.

Ricapitoliamo in breve i suoi vantaggi:

Server MultiHop : conosciuta anche come doppia VPN, questa funzionalità consente di crittografare due volte il traffico Internet e di nascondere l’indirizzo IP il più possibile. Di conseguenza nasconde meglio la posizione, velocizza la connessione e migliora la privacy.

: conosciuta anche come doppia VPN, questa funzionalità consente di crittografare due volte il traffico Internet e di nascondere l’indirizzo IP il più possibile. Di conseguenza nasconde meglio la posizione, velocizza la connessione e migliora la privacy. Dispositivi illimitati : puoi sfruttare un singolo abbonamento su quanti dispositivi vuoi, così da proteggere non solo la tua privacy ma anche quella della persona con cui vivi e degli altri familiari.

: puoi sfruttare un singolo abbonamento su quanti dispositivi vuoi, così da proteggere non solo la tua privacy ma anche quella della persona con cui vivi e degli altri familiari. Server fino a 10 Gbps: la connessione offerta dai server è al top, per un’eccellente esperienza d’uso in qualsiasi contesto.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Atlas VPN per risparmiare l’86% sul piano di due anni e ottenere 6 mesi aggiuntivi in regalo. La promozione è a tempo limitato.

