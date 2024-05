NordVPN è in offerta flash: prezzo ridotto e Gift Card in omaggio (fino a 50€)

La nuova promo flash in corso in questo momento è l’occasione giusta per attivare NordVPN: grazie all’offerta in corso, infatti, è ora possibile attivare la migliore VPN sul mercato beneficiando di uno sconto fino al 71%. La promozione permette di attivare la versione Base di NordVPN, con la VPN illimitata da utilizzare su 10 dispositivi differenti, anche in contemporanea, con un costo di 3,69 euro al mese scegliendo l’abbonamento biennale con 3 mesi gratis e una gift card da 10 euro in regalo (utilizzabile su Amazon e su altri store partner).

C’è poi la promozione dedicata al piano Ultimate che include anche 1 TB in cloud, il sistema anti-malware di NordVPN e il password manager. Questa versione costa 7,19 euro al mese e include una Gift Card di 50 euro in regalo, con il piano biennale con 3 mesi mesi extra. Tutte le versioni proposte in sconto di NordVPN si caratterizzano per la possibilità di esercitare una Garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’attivazione. Per scegliere e attivare la versione desiderata basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN: cosa include l’offerta per la VPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata caratterizzata da:

crittografia del traffico dati e politica no log per azzerare il tracciamento

del traffico dati e per azzerare il tracciamento un network di migliaia di server per spostare il proprio IP in un altro Paese

per spostare il proprio IP in un altro Paese una connessione senza limiti di banda

la possibilità di utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea

Grazie all’offerta in corso, inoltre, il prezzo di NordVPN è scontato fino a 3,69 euro al mese e c’è una gift card in regalo, fino a 50 euro. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e scegliere la versione da attivare.

NordVPN prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal, oltre che una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.