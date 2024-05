Cancella i tuoi dati dal web all'istante con Incogni

Si inizia con uno o più messaggi spam nella casella di posta elettronica al mattino. La giornata prosegue poi tra decine di chiamate, la maggior parte delle quali provenienti da call center. Nell’arco delle 24 ore arrivano anche inviti strani da parte di contatti sconosciuti, sia su WhatsApp o Telegram che sui social.

No, non è sfortuna, ma è la giornata tipo di milioni di persone. All’origine di tutto c’è la cessione dei propri dati personali in maniera del tutto inconsapevole, quasi sempre cliccando su Accetta al termine della lettura dei termini d’utilizzo o dell’informativa sulla privacy. Informazioni che finiscono ai broker di dati, che a loro volta le vendono ad aziende o altre entità. Da qui nasce un cortocircuito senza fine, a meno che non si scelga di passare all’azione con Incogni, il servizio più efficace per cancellare i propri dati personali dal web.

Come cancellare i propri dati dal web con Incogni

Per rimuovere le proprie informazioni personali dal web ti invitiamo a prendere in considerazione il servizio Incogni, sviluppato dagli stessi creatori di Surfshark, una delle migliori VPN disponibili sul mercato. Una volta completata l’attivazione, fornisci in maniera precisa i dati che vuoi cancellare da Internet: subito dopo Incogni si metterà in contatto con un nutrito elenco di broker di dati, chiedendo a ciascuno di rimuovere i tuoi dati.

Ottenuta la cancellazione, Incogni provvederà a effettuare nuovi controlli periodici, al fine di accertarsi che uno o più broker non riaggiungano le informazioni rimosse in precedenza. E in caso di rifiuto, contatterà le associazioni che si occupano di difendere la privacy degli utenti, raggiungendo allo stesso modo l’obiettivo prefissato.

In queste ore il piano di Incogni è in offerta a 5,99 euro al mese anziché 11,98 euro, grazie al 50% di sconto. La promozione scadrà tra poco.