Norton Antivirus 360 Deluxe al 58% di SCONTO: un REGALO

Oggi proteggere i tuoi dispositivi costa niente grazie all’offerta di Amazon che ha abbassato il costo dell’abbonamento di 15 mesi per Norton Antivirus 360 Deluxe. Cosa stai aspettando? Mettilo in carrello al 58% di sconto. La licenza la attivi tramite il codice che ti viene inviato via email.

Puoi installare la sua app multi-device su un massimo di 5 dispositivi contemporaneamente. Una volta attivata l’applicazione hai il meglio della protezione online e offline per i tuoi dispositivi. Questa super offerta la trovi solo su Amazon e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Norton Antivirus 360 Deluxe: prezzo pazzesco

Con Amazon il risparmio è dietro l’angolo anche per la tua sicurezza e privacy. Con Norton Antivirus 360 Deluxe hai un sistema completo per proteggere dati personali, dettagli di pagamento e informazioni sensibili. Scopri tutte le funzionalità incluse nell’unico abbonamento ora al 58% di sconto:

protezione in tempo reale da minacce online esistenti, emergenti, ransomware, spyware, virus, phishing e molto altro ancora;

da minacce online esistenti, emergenti, ransomware, spyware, virus, phishing e molto altro ancora; Secure VPN che assicura una navigazione anonima in sicurezza, senza tracciamento online e con una crittografia di livello superiore;

che assicura una navigazione anonima in sicurezza, senza tracciamento online e con una crittografia di livello superiore; 50GB di backup nel cloud per proteggere file importanti e tutelarti in caso di perdita dati;

di backup nel cloud per proteggere file importanti e tutelarti in caso di perdita dati; Dark Web Monitoring che scansiona il Dark Web alla ricerca delle tue informazioni personali;

che scansiona il Dark Web alla ricerca delle tue informazioni personali; SafeCam che notifica e blocca accessi criminali alla tua webcam;

che notifica e blocca accessi criminali alla tua webcam; Password Manager per creare password complesse e gestirle in un luogo sicuro;

per creare password complesse e gestirle in un luogo sicuro; Protezione Minori per gestire le attività dei tuoi figli online proteggendoli dai pericoli del web.

Acquista adesso Norton Antivirus 360 Deluxe al 58% di sconto su Amazon.