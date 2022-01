Atlas VPN: tre anni di abbonamento a 1,17 euro/mese

Sul mercato ci sono molte VPN, quindi la scelta non è semplice. Solitamente viene considerato il costo dell'abbonamento, ma si deve tenere conto anche della qualità del servizio e delle funzionalità offerte. Atlas VPN è una delle più interessanti perché l'utente trova alcune caratteristiche poco diffuse, come la possibilità di proteggere un numero illimitato di dispositivo, pagando solo 1,17 euro/mese per tre anni.

Atlas VPN: sconto 86% e dispositivi illimitati

Atlas VPN possiede una rete di oltre 750 server in 37 posizioni geografiche. Alcuni di essi sono ottimizzati per lo streaming e il download P2P. L'utente può scegliere inoltre quelli compatibili con la funzionalità SafeSwap che consente il cambio dell'indirizzo IP senza passare ad un altro server. Ciò rende ancora più difficile tracciare le attività online da parte dei provider o degli inserzionisti.

Il traffico viene ovviamente protetto dalla crittografia AES a 256 bit. I protocolli disponibili sono IPSec/IKEv2 e WireGuard. Atlas VPN supporta Windows, macOS, Android, iOS e Android TV. Con un unico abbonamento è possibile connettere un numero illimitato di dispositivi.

La privacy viene garantita dalla politica no-log e dalla funzionalità Kill Switch (l'accesso ad Internet viene automaticamente interrotto, se cade la connessione alla VPN). È possibile anche sfruttare i tool che bloccano malware, inserzioni pubblicitarie e tracker. Atlas VPN offre quindi prestazioni, sicurezza e protezione dei dati personali.

Grazie alla promozione attuale, l'abbonamento per tre anni può essere sottoscritto a 1,17 euro/mese (sconto dell'86%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e Google Pay. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.