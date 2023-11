AtlasVPN: arriva l'app NATIVA per Apple TV

Una novità arriva dal fronte VPN per la sicurezza online dei dispositivi e la privacy dei propri dati personali. Facendo seguito al lancio del nuovo aggiornamento a tvOS 17, AtlasVPN ha reso disponibile una nuova app nativa per Apple TV. Si tratta di un traguardo importantissimo per tutti quegli utenti che prima dovevano configurare manualmente il router VPN. Provala subito scaricandola a questo link.

L’obiettivo dell’azienda è quello di fornire tutti i migliori sistemi per mettere al sicuro la propria identità digitale, aggirare georestrizioni o censure e rendere la connessione più veloce e stabile su tutti i dispositivi. Da oggi, con AtlasVPN, sono incluse anche le smart TV con tvOS come sistema operativo. Tra l’altro questa VPN è famosa per essere estremamente completa, conveniente e con una licenza per dispositivi illimitati.

AtlasVPN realizza una versione dell’app per Apple TV

Scarica subito l’app di AtlasVPN per Apple TV e scopri il servizio VPN con una solida crittografia per proteggere i tuoi dati da eventuali rischi online. Alcuni utenti potrebbero erroneamente pensare che utilizzando una smart TV non ci siano pericoli di violazioni e furto dati. Purtroppo non è così. A spiegarlo per noi è Ruta Cizinauskaite, capo delle comunicazioni di AtlasVPN:

Proprio come qualsiasi cosa sia connessa a Internet, la tua smart TV è vulnerabile agli attacchi informatici e alle minacce alla privacy online, tra cui sorveglianza, censura e snooping. Una VPN può migliorare la protezione delle informazioni personali per gli utenti di Smart TV da monitoraggio e intercettazione indesiderati di terze parti. Lo raggiunge crittografando il traffico online e introducendo un ulteriore livello di sicurezza tra Apple TV e Internet, per uno streaming più sicuro e più privato.

Oltre alla sicurezza, un altro importante vantaggio riguarda la qualità dello streaming richiesto da una smart TV. Con AtlasVPN attiva su Apple TV hai accesso diretto a server da 10 Gbps progettati per fornire velocità fulminee, anche durante il traffico dati più intenso. In pratica, grazie a questa VPN ottieni uno streaming senza buffering né disconnessioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.